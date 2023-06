Kontrowersje wokół Izery i darmowe autostrady. Motoflesz odc. 96

• Honda zbudowała SUV-a na bazie Civica, czyli model ZR-V. Efekt to SUV w sam raz dla ludzi, którzy nie… lubią SUV-ów.

• Jeep to nie jest zwykły samochód. Jeep to styl życia. W Kadynach nad Zalewem Wiślanym spotkało się ponad 300 miłośników amerykańskiej marki. Było niezwykle emocjonująco i bardzo jeepowo

• Kwintesencja francuskiego szyku, czyli DS 9 Esprit de Voyage. A podobno kiedyś uczyliśmy Francuzów jeść widelcami?

• Miała być Izera, ale na razie jej nie ma. A pieniądze płyną. Prezes NIK, Marian Banaś, zakwestionował sposób prowadzenia projektu. Premier Mateusz Morawiecki nie widzi problemu.

• Miały być darmowe autostrady od 1 lipca i wygląda na to, że będą. Ale nie wszystkie. Tylko te, zarządzane przez GDDKiA. Reszta będzie płatna tak jak dotychczas, czyli będzie drogo.

• Jedziecie na Mierzeje Wiślaną? Jeśli tak, to musicie być cierpliwi. Remont drogi wojewódzkiej 501 był konieczny, bo została ona zniszczona w trakcie Śluzy Nowy Świat.