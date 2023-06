Nowe Mitsubishi Colt i Renault Espace, sukces w Le Mans. Motoflesz - odc 95

A w nim:

• Dopiero co Mitsubishi pochwaliło się siódmą generacją popularnego przed laty Colta, a wszyscy mają wrażenie, że to auto jest już dobrze znane. No bo tak naprawdę, „nowy” Colt to „stare” Renault Clio. Mimo wszystko witamy po 9-io letniej przerwie 😊

• Kiedyś minivan, dzisiaj już SUV. Protoplasta europejskich vanów, Renault Espace w najnowszym wcieleniu przeobraził się w SUV-a. Coś się kończy, coś zaczyna.

• Pozytywny efekt niezwykle kosztownych mandatów? Mniej przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary stacjonarne i odcinkowe pomiary prędkości. Jeździmy wolniej, bo jest drogo.

• Spędził dobę na motocyklu, a przy okazji pobił rekord świata. Ivan Cervantes w ciągu 24 godzin przejechał 4012 kilometrów. Bicie rekordu Guinessa udało się, bo podobno kanapa motocykla Triumph Tiger 1200 GT Explorer jest niezwykle wygodna. • Od marca przyszłego roku Czesi zmieniają ceny winiet wymaganych na autostradach i drogach ekspresowych. Niektóre z winiet podrożeją, niektóre będą tańsze. Pojawi się winieta jednodniowa. Wakacyjne przejazdy przez Czechy od przyszłego roku będą nieco tańsze.

• Polski zespół Inter Europol Competition, z Kubą Śmiechowskim w składzie, wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans w klasie LMP2. W tej samej kategorii Robert Kubica, startujący w barwach ekipy Orlen Team WRT, zajął drugie miejsce. Klasyfikację generalną wygrało Ferrari.