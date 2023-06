Lexus LBX, Volvo EX30, BMW M 1000 XR. Moto Flesz - odc. 94

W najnowszym odcinku:

• Redaktor Adam Majcherek za przykładem japońskich księgowych udowadnia, że drogie auto wcale nie musi być duże. Przed wami Lexus LBX, który mocno zaskakuje stylistyką.

• Volvo wprowadza na rynek najmniejszego elektryka. Model EX30 dostępny będzie z dwoma wielkościami akumulatora trakcyjnego, a na jednym ładowaniu przejechać może nawet 480 km.

• Podróż w sportowym stylu? Według BMW jest to możliwe, dlatego też prototyp motocykla M 1000 XR jest już bliski wprowadzenia do produkcji. Moc silnika powala: dokładnie 200 KM!

• Wiele czynników sprawiło, że w ostatnich latach branża motoryzacyjna przeszła mocne zawirowania. Na przykładzie dwóch modeli, Dacia Duster oraz Skoda Fabia, pokazujemy jak od 2018 roku zmieniły się ceny. Będziecie mocno zdzwieni,

• Masz kampera, masz mobilne biuro. Jest nawet możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na jego zakup i eksploatację do kosztów uzyskania przychodu. Zasadność takiego zakupu zależy jednak od profilu działalności firmy.

• Ogromne wyświetlacze to już prawie codzienność w nowych samochodach. Ten, w zapowiadanym na wrzesień Peugeocie 3008, będzie mieć przekątną aż 21 cali. Który producent zmieści w kabinie więcej?