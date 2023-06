Kia EV9, Mercedes EQE SUV, Toyota Yaris po liftingu. Moto Flesz - odc. 93

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

A nim:

• Redaktor Jan Guss-Gasiński przekonywać będzie, że nowa Kia EV9 to wyraźny sygnał, iż Koreańczycy aspirują z tym modelem do segmentu premium. Duży elektryczny SUV ma ponad 5 metrów długości, prawie 2 metry szerokości i waży niemal 2,5 tony. Do europejskiej oferty trafią dwie odmiany. Pierwsza wyposażona będzie w silnik o mocy 204 KM i napęd na tylne koła. W drugiej znajdziemy układ 4x4 i moc 384 KM. Producent przewidział nawet wersję 6-osobową.

• Od kwoty 411 tysięcy złotych zaczynają się ceny najnowszego Mercedesa EQE SUV. Mniejszy brat modelu EQS SUV oferuje obszerne wnętrze i duży – bo 520-litrowy – bagażnik. Do wyboru kilka opcji mocy, nawet 625 KM, a także napęd na tylne lub wszystkie koła.

• Toyota Yaris została zmodernizowana. Japońskie auto dostało wzmocnioną do 130 KM hybrydę, poprawione systemy asystujące kierowcy oraz multimedia. Zamówienia na nowego Yarisa będą przyjmowane od sierpnia.

• Żeby elektromobilność nabrała rozpędu, potrzebujemy tanich aut elektrycznych. Nad takim właśnie modelem pracuje szwedzki startup Luvly. Model Luvly O to miejskie z definicji autko elektryczne, z akumulatorem o pojemności 6,4 kWh i zasięgiem około 100 kilometrów. Przewidywana cena nie przekroczy 10 tysięcy. Samochód dostarczany będzie w częściach, prawie jak meble z Ikei. • PKN Orlen zmienia się w koncern multienergetyczny, dlatego też zmieniona zostanie nazwa. Zgodnie ze strategią Orlen 2023, firma z siedzibą w Płocku już niedługo nazywać się będzie po prostu Orlen S.A.

• Jeśli kupisz auto, będziesz musiał je przerejestrować. Tak wynika z projektu nowelizacji kilku ustaw, nad którymi pracuje rząd. Oznacza to, że z naszych ulic zaczną znikać samochody z czarnymi tablicami rejestracyjnymi. Najbardziej smucić się będą miłośnicy youngtimerów, dla których takie tablice są po prostu kultowe – przekonuje redaktor Paweł Rygas.