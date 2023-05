Nowe BMW 5 i Aston Martin. Moto Flesz - odc. 92

• W luksusowej marce jaką jest Aston Martin nowe modele prezentowane są niezwykle rzadko, tym bardziej warto odnotować fakt, że oto pojawił się zjawiskowy DB12. Według producenta DB12 to nie auto klasy GT, lecz rasowy przedstawiciel typoszeregu Super Tourer, czyli pojazdów przeznaczonych do szybkiego pokonywania długich dystansów.

• Najnowsza, ósma generacja, BMW serii 5 debiutuje w odmianach spalinowych, hybrydowych, a także w wersji w pełni elektrycznej. Podobnie jak w przypadku innych modeli bawarskiego producenta, różnice pomiędzy odmianami spalinowymi i elektryczną są czysto kosmetyczne.

• Pierwszy w historii marki Abarth elektrycznych model 500e, jest już dostępny w polskich salonach. Zeroemisyjny skorpion bazuje na Fiacie 500e, przy czym zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy zoptymalizowane zostały pod kątem osiągów. Abarth 500e jest nieco lżejszy od pospolitego Fiata 500e, co przy wykorzystaniu akumulatora o pojemności 42 kWh i silnika o mocy 150 KM przekłada się na lepsze parametry trakcyjne.

• Skoda poszerza ofertę elektrycznych SUV-ów, wprowadzając luksusową odmianę Enyaq Laurin & Klement, w dwóch wersjach nadwozia. Zewnętrzne wyróżniki to chromowane obramowania okien i relingi dachowe, detale wykończone w kolorze Platinum Grey, a także 20- lub 21-calowe koła.

• Coraz lepsza sprzedaż samochodów elektrycznych jednych cieszy, innych przyprawia o ból głowy. Niemieckie media ostrzegają, że już wkrótce może zabraknąć prądu do ładowania aut elektrycznych, dlatego też liczyć się trzeba będzie z ograniczeniami mocy domowych ładowarek.

• Specjaliści z firmy konsultingowej Frontier Economics obliczyli ile będzie kosztować wdrożenie normy emisji spalin Euro 7 w 2025 roku. Dla samochodów osobowych z silnikami benzynowymi będzie to kwota rzędu 2000 euro, w przypadku ciężarówek i autobusów około 12 tysięcy euro.