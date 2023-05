Najmocniejsze Porsche 718, Ioniq 6 z polskimi cenami. Koniec budowy A1. Motoflesz - odc. 90

W tym odcinku m.in:

• Porsche w czerwcu zaprezentuje najmocniejszą odmianę typoszeregu 718. Model Spyder RS dostał silnik z 911 GT3, co oznacza, że kierowca będzie miał do dyspozycji 500 KM. Wizyta na jakimkolwiek torze w przypadku tego auta jest wręcz obowiązkowa.

• Hyundai Ioniq 6, zdobywca tytułu Światowego Samochodu Roku, został wyceniony w Polsce. Klienci nadwiślańskich salonów mogą wybierać w odmianach z napędem jednej lub dwóch osi, ale tylko z akumulatorem o pojemności 77 kWh. Ceny są dość wysokie, ale wyposażenie bogate.

• Po 35 latach zakończyła się budowa Autostrady A1, łączącej Rusocin pod Gdańskiem z Gorzyczkami, czyli granicą polsko-czeską. Od Tuszyna pod Łodzią aż do obwodnicy Częstochowy, kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie z trzema pasami ruchu. Autostrada Bursztynowa ma długość 560 km.

• Oddanie do użytku prawie 15-kilometrowego fragmentu drogi S7 między Tarczynem i Warszawą, znacznie poprawi wjazd do stolicy od południa Polski. Mieszkańcy Warszawy skorzystają z nowego odcinka, kiedy ruszą do Zakopanego.

• Elektromobilność dobrze się rozwija, a zatem władze amerykańskiego stanu Teksas postanowiły nałożyć podatki na właścicieli aut elektrycznych. Jak tłumaczą, takie auta są cięższe niż odpowiedniki spalinowe, a zatem bardziej przyczyniają się do zniszczenia nawierzchni dróg. Zebrane pieniądze mają być przeznaczone na naprawę jezdni oraz rozwój infrastruktury energetycznej. Podobne postąpić chcą rządy między innymi Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

• Kiedy pieszy ma pierwszeństwo na przejściu? Gdy czeka przy krawędzi jezdni, czy dopiero wtedy gdy wejdzie na przejście? Te wątpliwości, na wniosek jednego z posłów, rozwiało Ministerstwo Infrastruktury.