Trzy nowe auta dostawcze z Polski. Moto flesz odc. 85

• Czekamy na Izerę, tymczasem gotowe są już dwa polskie auta dostawcze, a trzecie jest w zaawansowanym stadium projektu.

• Rodacy rzucili się do salonów, by kupować nowe samochody. Inwestycja w cztery kółka to sposób na walkę z inflacją.

• Podczas Poznań Motor Show, polska firma Globe Traveller zaprezentowała najnowszego kampervana, model Falcon.

• Ford zapowiada elektrycznego dostawczaka. Model E-Transit Courier jest bardzo użytkowy i bardzo ładny.

• Mercedes zakończył modernizację całej gamy. Ostatni, kurację odmładzającą przeszedł flagowy SUV, czyli GLS.

• To była istne szaleństwo. Wyścig Formuły 1 w Melbourne trzykrotnie przerywany był czerwoną flagą. Ostatecznie wygrał Max Vesrtapen.