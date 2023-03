Polskie veto w sprawie normy Euro 7, wraca Outlander. Moto Flesz odc. 82

W tym odcinku: • Po kilku latach nieobecności, do Europy powróci Mitsubishi Outlander. Czwarta generacja japońskiego SUV-a zadebiutuje na Starym Kontynencie w przyszłym roku. • Normie Euro 7 mówimy stanowcze NIE! To najprostsza droga do komunikacyjnego wykluczenia – stwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. • W tym tempie milion elektryków nad Wisła będzie gdzieś w połowie wieku. Licznik elektromobilności nie napawa optymizmem. • Podwyżka na A4. Jadąc z Krakowa do Katowic zapłacimy 30 złotych za auto osobowe. • Zwycięzca Dakaru w klasie T4, Eryk Goczał, ogłosił swoje tegoroczne plany startowe. Najważniejszym wydarzeniem dla młodego kierowcy będzie… matura. • Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) zajęli czwarte miejsce w Rajdzie Fafe, pierwszej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy. Start w Portugalii był dobrym treningiem przed Mistrzostwami Świata.