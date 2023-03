Daniel Obajtek o paliwie po 5 zł. Moto Flesz odc 81

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W dzisiejszym odcinku: • Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen nie wykluczył możliwości powrotu do ceny 5 zł za litr benzyny. Nie powiedział jednak, kiedy się to stanie. • Ford planuje użycie akumulatorów typu litowo-żelazowo-fosforanowych. Są tańsza, bardziej trwałe, można je szybciej ładować. Wada? Mniejsza gęstość energii przekłada się na mniejsze zasięgi. • Jedziecie z Warszawy do Świecka lub w odwrotnym kierunku? Opłata za odcinek od Świecka do Konina może was zaboleć. • Paliwa syntetyczne to według niektórych producentów samochodów dobra alternatywa dla bateryjnych elektryków i samochodów z ogniwami wodorowymi. • Tesla obniża ceny aut w USA i to nawet o 10 tysięcy dolarów. Obniżki w Europie, w tym również w Polsce, były nieco mniejsze. • Max Verstapen wygrał pierwszą rundę tegorocznych mistrzostw świata formuły 1. Zapowiada się powtórka ubiegłorocznego scenariusza z tytułem dla Holendra? Nic z tego. Trzecie miejsce wywalczył Fernando Alonso, a to daje szanse na dużo emocji 😊