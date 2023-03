Moto Flesz: 80: Lifting Corolli, zapowiedź Kii EV9, nowy samochód medyczny F1

- Toyota Corolla, przebój polskich, ale nie tylko, salonów poddany został liftingowi. Stylistycznie zmiany nie są wielkie, za to dużo dzieje się pod maską, gdzie znajdziemy układy hybrydowe piątej generacji.

- Użytkownicy mieli trochę sugestii, a Volkswagen pilnie słuchał. Model ID.3 został odświeżony z uwzględnieniem uwag kierowców.

- Zbliżając się do światowej premiery, Kia dozuje informacje na temat nowego SUV-a elektrycznego. Model EV9 kusi stylistyką, a w połowie marca poznamy wszystkie szczegóły na temat flagowego koreańskiego elektryka.

- Niemcy, największy europejski rynek samochodów elektrycznych, wyraziły sprzeciw wobec zakazu rejestracji nowych pojazdów z silnikami spalinowymi od 2035 roku na terenie unii. W tym temacie mają mocnych sojuszników, czyli Włochów, producentów wielu supersportowych samochodów.

- Sól – zimowa zmora polskich kierowców, być może w niedługim czasie zostanie zastąpiona asfaltem, który odpowiednio zmodyfikowany nawet w czasie srogiej zimy będzie wolny od śniegu i lodu. Pomysł na suchy asfalt w zimie pochodzi z Chin.

- Aston Martin dostarczy samochody medyczne na potrzeby Formuły 1. Model DBX707 to najmocniejszy i najszybszy SUV produkowany seryjnie. Bez dwóch zdań – pasuje do królowej motosportu.