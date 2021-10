For Mustang Mach-E GT

Oto Ford Mustang Mach-E GT są jego osiągi. Dwa silniki elektryczne zapewniają 487 KM mocy i 860 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza do 100 km/h w 3,7 sekundy. Oznacza to, że Mustang Mach-E GT jest najlepiej przyspieszającym samochodem seryjnym, jaki marka kiedykolwiek oferowała w Europie, deklasując nawet auta spalinowe.

Dzięki akumulatorowi o pojemności 88 kWh na jednym ładowaniu może przejechać nawet do 500 kilometrów. Na szybkiej ładowarce Mustanga Mach-E GT można naładować od 10 do 80% w około 45 minut, a w ciągu dziesięciu minut zasięg może wzrosnąć o 99 kilometrów.

Standardowe wyposażenie obejmuje adaptacyjne zawieszenie MagneRide (dostrojone specjalnie dla klientów europejskich), sportowy układ hamulcowy Brembo czy opony wyposażone w 20-calowe felgi aluminiowe i opracowane specjalnie dla tego modelu.



Wraz ze stopniowym przełączaniem trybów jazdy od Whisper przez Active do Untamed zwiększa się udział momentu obrotowego przekazywanego na tylne koła. Specyfiką topowego modelu jest tryb Untamed Plus. Oprócz bardziej sportowo zestrojonego układu kierowniczego, ostrzejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia, usztywnionego zawieszenia, symulacji redukcji biegów i wzmocnionej ścieżki dźwiękowej we wnętrzu w trybie Untamed, funkcja Untamed Plus kalibruje układ napędowy w celu zapewnienia stałej mocy i momentu obrotowego w powtarzających się sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na moc, w czasie jazdy na torze wyścigowym.





