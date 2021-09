130 Jeepów pojawiło się w Bieszczadach...

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jeep Wrangler 4xe i nowy Compass gwiazdami tegorocznego Camp Jeep PL.

Ponad 130 Jeepów i ponad 400 Jeepersów celebrowało 80. urodziny marki Jeep. Camp Jeep PL to cykliczna impreza cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród Jeepersów. Tym razem organizatorzy na miejsce spotkania wybrali Bieszczady, gdzie w miniony weekend po raz siódmy spotkali się właściciele legendarnych samochodów 4x4 z siedmioszczelinowym grillem. Poprzednie edycje imprezy odbywały się między innymi w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Pomorzu, w Karkonoszach i na Mazurach.



W tym roku bezsprzecznymi bohaterami Camp Jeep PL były modele Jeep Wrangler 4xe z napędem hybrydowym plug-in oraz nowy Jeep Compass. To do nich ustawiały się kolejki chętnych, aby choć na kilka chwil usiąść za kierownicą i przetestować ich imponujące osiągi. Cieszy też fakt, że jedna z załóg przyjechała na Camp Jeep pierwszym, zmodyfikowanym do off-roadu Wranglerem 4xe, który dumnie ładował się pod sceną po całym dniu pokonywania wymagających bieszczadzkich tras. Właściciel, odbierając samochód w salonie, zarzekał się, że jego pojazd na pewno nie wyjedzie w teren, ale z Jeepami już tak jest, że ciągnie je do błota.