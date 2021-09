Fabryka Fiata w Tychach zagrożona. Winna pandemia

Niepokój w Tychach. Tamtejsza fabryka samochodów przenosi pracowników do zakładu na Słowacji. Produkcja zwolniła przez Covid-19. W dodatku brakuje części z Chin. Czy to tylko chwilowe problemy? Sprawdził to Marek Sygacz.