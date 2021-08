Chciał ukryć swoją tożsamość, wiec przebrał się za…

W nocy z 21 na 22 sierpnia br. nieznany sprawca ukradł Audi, który był zaparkowany na posesji właściciela. Złodziej do wnętrza samochodu dostał się za pomocą oryginalnego kluczyka, po czym odjechał autem niczym swoim własnym. Wartość pojazdu to kilka tysięcy złotych. Zatem było to raczej dość stare auto.

Ale nie to jest najciekawsze w tej historii. Bo to nie był ot taki normalny złodziej. To był złodziej „pomysłowy.

Aby nie zostać rozpoznanym, zdecydował się na niecodzienne przebranie. Widać to na nagraniu z monitoringu posesji właściciela skradzionego auta.

Złodziej, którym okazał się 27-latek uważał, że jeśli założy perukę z długimi włosami, ubierze krótką spódniczkę, a na dodatek pomaluje paznokcie, nie ma szans, aby ktokolwiek poznał jego prawdziwą tożsamość. Stało się jednak inaczej.

To wszystko na nic się zdało - został zatrzymany przez policjantów na terenie Jawora, gdy siedział w kradzionym aucie.

Teraz przed sądem odpowie za przestępstwo. Grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.