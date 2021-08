Wypadek na S8. BMW staranowało tira. Film

Jak już informowaliśmy na trasie S8 zderzyły się trzy samochody - ciężarowe Volvo, osobowe Volvo i BMW.



Dzisiaj w sieci pojawiło się wideo, na którym widać jak doszło do tego tragicznego zdarzenia. Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 15. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na trasie S8 zderzyły się trzy samochody - ciężarowe volvo, osobowe volvo i BMW. W wyniku zderzenia ciężarówka wypadła z trasy i spadła z wiaduktu. Wewnątrz pojazdu został uwięziony kierowca, którego wydobyli strażacy. Jak się okazało, mężczyzna zginął na miejscu. Z informacji policji wynika, że po wypadku kierowca i pasażer BMW oddalili się z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później zostali zatrzymani