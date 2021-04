Pościg Krajowej Administracji Skarbowa i policji za A4 na A4

Trzy miesiące spędzi w areszcie 45-letni mieszkaniec Przemyśla, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki. Nagranie z pościgu opublikowała Krajowa Administracja Skarbowa.



Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz przemyscy policjanci chcieli zatrzymać do kontroli w miejscowości Zadąbrowie Audi A4. Mieli informacje, że kierujący mężczyzna może przewozić narkotyki.

45-latek zaczął jednak uciekać. Pędził przez kilka miejscowości, polne drogi, a nawet autostradę A4 i parking podziemny galerii handlowej. Złamał wiele przepisów ruchu drogowego.

Po długim pościgu okazało się, że miał przy sobie substancje psychoaktywne.



Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło filmu: Krajowa Administracja Skarbowa