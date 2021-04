Nocna przejażdżka BMW zakończona w domu towarowym

W piątek około godziny 4.10 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie o dużych hałasach w okolicy rynku w Grudziądzu. Jak się później okazało hałas spowodowany był kolizją drogową do jakiej doprowadziła kobieta kierująca BMW.

Po przybyciu na miejsce policjanci zastali jedynie porzucony pojazd.

Po dłuższej chwili do interweniujących policjantów zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, że kierowała tym pojazdem.

Wstępne badanie kobiety na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że miała niespełna 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

W skutek kolizji uszkodzeniu uległa jedna ze ścian domu towarowego oraz 5 zaparkowanych obok pojazdów.

W związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowaniem kolizji drogowej kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej kara ograniczenia wolności lub pobawienia wolności do 2 lat.