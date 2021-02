Pędził 225 km/h na S-8. Policja go dogoniła

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci z Łodzi zatrzymali na drodze S-8 audi, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 115 km/h. 56–letni mieszkaniec Warszawy stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem i 10 punktami karnymi.

Jak czytamy w komunikacie na wysokości miejscowości Guzew policjanci zauważyli jadące przed nimi z dużą prędkością audi, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h. Wynika z tego, że musieli samochód ten dogonić. No cóż, to by la w końcu grupa SPEED. Sama nazwa zobowiązuje.

Kierujący jechał z prędkością 225 km/h. Łódzcy policjanci zatrzymali go do kontroli. Jak się okazało samochód prowadził 56-letni mieszkaniec Warszawy. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem oraz 10 punktami karnymi.