Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Już niebawem w Polsce zadebiutuje Mitsubishi Eclipse Cross PHEV – nowy SUV coupe z napędem - elektrycznym i hybrydowym z możliwością szybkiego ładowania.

Pod maską znajdziemy benzynowy silnik o pojemności 2,4 l pracujący w cyklu Atkinsona. Niewysilona jednostka generuje moc zaledwie 98 KM i wspierana jest przez dwa elektryczne motory trakcyjne umieszczone przy przedniej i tylnej osi. Przedni osiąga 82 KM, tylny - 95 KM.



Silnik spalinowy pełni głównie rolę agregatu prądotwórczego - służy do ładowania baterii oraz "wsparcia napędu elektrycznego". Nie jest to wcale "marketingowy bełkot". Tak samo, jak samochody elektryczne, Eclipse Cross PHEV nie ma skrzyni biegów, lecz przekładnię jednobiegową, co zapewnia płynne przyspieszanie bez szarpnięć wywoływanych zmianą przełożeń!



Czytaj więcej na https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-mitsubishi-eclipse-phev-w-szczegolach-trafi-do-polski,nId,4895268