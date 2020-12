39-latek tankuje. Właśnie popełnia przestępstwo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jak już informowaliśmy policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Pruszcza Gdańskiego, który odpowie za kilkadziesiąt kradzieży paliwa ze stacji benzynowej. Dzisiaj dotarliśmy do filmu z zasadzki na tego kierowcę którą zorganizowali policjanci.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej podczas swojej pracy zdobyli informację, że mężczyzna użytkujący czerwonego seata kradnie paliwo ze stacji benzynowych i funkcjonariusze postanowili przyjrzeć się sprawie dokładniej.

W trakcie pracy nad tą sprawą kryminalni zdobyli i przeanalizowali wiele informacji, sprawdzili zapisy kamer z monitoringów i zauważyli, że mężczyzna podjeżdżający pod dystrybutor seatem tankuje jednocześnie dwa rodzaje paliwa.

Proces tankowania odbywał się dyskretnie, ponieważ odbywał się przy otwartych drzwiach jego samochodu. Policjanci nie mieli wątpliwości, że mężczyzna w jakiś sposób zakłóca pracę urządzenia odmierzającego ilość paliwa.

Kilka dni temu kryminalni pojechali na stację benzynową, na której sprawca kradł wcześniej paliwo i gdy byli na miejscu pod jeden z dystrybutorów podjechał czerwony seat, z którego wysiadł mężczyzna znany policjantom z zapisu monitoringu.

Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że właśnie popełnia przestępstwo i zatrzymali go. Na miejsce przyjechali policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej i policyjny technik, którzy przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację fotograficzną.

Policjanci zabezpieczyli także w samochodzie sprawcy kilkanaście kanistrów. Funkcjonariusze w miejscu zamieszkania mężczyzny znaleźli i zabezpieczyli kilkanaście kanistrów wypełnionych paliwem. Kryminalni ustalili, że mężczyzna podczas tankowania zakłócał pracę dystrybutora i tankował jednocześnie dwa rodzaje paliwa. Płacił za kilka zatankowanych litrów, a kolejne kilkadziesiąt kradł.

Zatrzymany 39-latek trafił do policyjnego aresztu i łącznie usłyszał 20 zarzutów kradzieży z włamaniem oraz jeden usiłowania kradzieży z włamaniem.