Błąd przy wyprzedzaniu i potężne kłopoty!

Kierowca forda fusion już wie co to test łosia. A do tego miał naprawdę sporo szczęścia. Może też podziękować kierowcy auta z kamerą, który ostro zahamował, bez tego czołowe zderzenie byłoby nieuniknione...