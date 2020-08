Stop drogówka - ucieczki z miejsc kolizji i sprawczyni, która sama na siebie doniosła

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Stop drogówka" to program, w którym możemy obserwować pracę policjantów drogówki. Ich zadania nie polegają tylko na kontrolowaniu prędkości pojazdów, ale także na interweniowaniu w miejscach zdarzeń drogowych.



W tym odcinku zobaczymy między innymi parkingowe stłuczki, których sprawcy uciekli, "klasyczne" potrącenie pieszego przez kierowcę, który nie wie, że nie wolno wyprzedzać na przejściu oraz starszego kierującego, który nie tylko nie wiedział, że to on jest sprawcą kolizji, ale nawet nie potrafił odtworzyć jej przebiegu. Niewątpliwie najciekawsza jest sytuacja, w której sprawczyni kolizji wezwała policję, a poszkodowany uciekł z miejsca zdarzenia.