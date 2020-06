Rowerzysta z dzieckiem w... tunelu

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie turysty z Wrocławia. Wczoraj tuż po godzinie 11:00 do Tunelu pod Martwą Wisłą wjechał rowerzysta z dzieckiem w przyczepce❗️ W momencie gdy dyspozytorzy włączyli komunikat głosowy 📢📢📢 „Zakaz ruchu rowerów. Proszę opuścić tunel” wrocławianin nie był już w stanie zawrócić i przejechał na drugą stronę tunelu.



❗️❗️Jazda rowerem w tunelu jest bardzo niebezpieczna ponieważ ciąg powietrza przejeżdżającego TIRA, który w przeciwieństwie do otwartej przestrzeni nie może się rozejść na boki, wytwarza duże ciśnienia i może wywrócić rowerzystę.



W tym roku odnotowaliśmy już kilka sytuacji wjazdu rowerzystów do tunelu. Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zakazu ruchu rowerów w Tunelu pod Martwą Wisłą.



Ta sytuacja skończyła się na dużym strachu, nasi dyspozytorzy bezpiecznie odprowadzili rowerzystę i przestraszone dziecko na przystanek autobusowy.