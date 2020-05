Skoda Superb iV L&K na filmie

Skoda dołączyła do firm sprzedających samochody hybrydowe. W przeciwieństwie do największego rywala w Polsce czyli Toyoty, Czesi nie zdecydowali się na hybrydy "samoładujące", ale postawili na hybrydę typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka.



Pierwszym modelem, który otrzymał napęd hybrydowy jest Superb z oznaczniem iV. Mamy okazję przez dłuższy czas przyglądać się temu pojazdu w naszej redakcji.

Układ napędowy Skody Superb iV to rozwiązanie znane z Volkswagena Passata GTE. Składa się benzynowego silnika 1.4 TFSI o mocy 150 KM i momencie 250 Nm oraz jednostki elektrycznej generującej 116 KM i 330 Nm. Tzw. moc systemowa układu to 218 KM, ponadto kierowca ma do dyspozycji aż 400 Nm momentu obrotowego, który za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni DSG (która jest wyposażeniem standardowym) trafia na koła przednie.



