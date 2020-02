182 km/h porsche. Po to się ma tak szybkie auta?

W ubiegły weekend kamera wideorejestratora policyjnej grupy SPEED nagrała kierowcę porsche. 31-letni kierowca pędził odcinkiem DTŚ w Rudzie Śląskiej z prędkością ponad 180 km/h.

Do zdarzenia doszło po godzinie 15:30. Policjanci namierzyli porsche 91. Jego kierowca jechał lewym pasem, przekraczając znacznie dozwoloną prędkość. Pomiar prędkości wskazał 182 km/h. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkość do 100 km/h. 31-letni mieszkaniec Zabrza odpowie za to wykroczenie przed rudzkim sądem, bowiem odmówił przyjęcia mandatu. Nie wiemy dlaczego. Może przed sadem będzie chciał przekonywać, że porsche jest po to, aby nim szybko jeździć? Ma rację. Ale nie na drogach publicznych, a na torze. Na obiekt Silesianring ma przecież niedaleko.