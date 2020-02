Zobaczcie jak wyglądało zatrzymanie niebezpiecznego kierowcy

ak wyglądał sobotni pościg po centrum Poznania za pijanym szaleńcem. Był też pod wpływem środków odurzających. W bezpiecznym miejscu policjanci siłowo zatrzymali auto. Podczas obezwładniania kierowcy zranił on jednego z funkcjonariuszy OPP w Poznaniu, odgryzając mu półtoracentymetrovwy fragment palca.



Przypomnimy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Poznania jadący nieznakowanym samochodem próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę opla corsy jadącego ul. Krzywoustego z prędkością ok. 140 km/h. Na wysokości ronda Rataje policjanci dali mu sygnał do zatrzymania. On nie zareagował i tam rozpoczął się pościg.



