TUR VI czyli policyjny transporter opancerzony

Trzy Black Hawki, śmigłowiec Bell-407, radiowozy, uzbrojenie i odzież taktyczna, kamery nasobne, umundurowanie ćwiczebne i służbowe, to tylko część zakupów jakie Policja poczyniła w 2019 roku. Zostały one zrealizowane w głównej mierze z Programu Modernizacji Policji. Ponadto w 2019 roku wykonano około 250 remontów i prac modernizacyjnych obiektów policyjnych. Na filmie pojazdy o nazwie TUR VI. To policyjne transportery opancerzone.