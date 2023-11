Tragedia na przejściu granicznym. Auto wzbiło się w powietrze i eksplodowało

Tragiczny wypadek przed Świętem Dziękczynienia

Wyjaśnieniem okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w środę, 22 listopada, na amerykańsko-kanadyjskiej w Niagara Falls przy Rainbow Bridge, jednym z czterech mostów łączących Kanadę ze stanem Nowy Jork, zajmuje się Federalne Biuro Śledcze (FBI). Z dotychczasowych ustaleń wynika, że autem marki Bentley miało podróżować małżeństwo. Para wybrała się do Torronto na na finał trasy koncertowej zespołu rockowego zespołu Kiss, jednak kiedy okazało się, że wydarzenie zostało odwołane, para miała udać się do kasyna. Tam też widziano ich ostatni raz przed wypadkiem.

