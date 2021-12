Producenci Samochód od Huawei? Tesla ma się czego bać!

Już we wrześniu marka ogłosiła oficjalnie powstanie swojej motoryzacyjnej spółki pod nazwą Xiaomi EV Company Limited. Jej kapitał wynosi 10 mld juanów, co w przeliczeniu daje ok 6,6 mld złotych. Właśnie poinformowano o planach budowy fabryki w Pekinie.

Rozmiar inwestycji wskazuje, że marka nie będzie współpracować z innymi podmiotami pod względem zaplecza technologicznego. Xiaomi chce opatentować w całości swój nowy pojazd, nie musząc być skazanym na łaskę zagranicznych firm.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwo przejęło już Deepmotion Tech, czyli firmę skupiającą się na rozwoju technologii dotyczącej pojazdów autonomicznych. Jeszcze w sierpniu mówiło się o przejęciu NEVS, czyli marki produkującej samochody elektryczne. Do tego jednak nie doszło.

Aktualnie personel stanowi ponad 300 wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Przewaga jaką firma ma w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji oraz mikroprocesorów, jak również przejęcia firmy zajmującej się pojazdami autonomicznymi, może sugerować, że Xiaomi skupi się na produkcji pojazdów potrafiących jeździć, bez udziału kierowcy.



