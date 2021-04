"Way to zero" czyli ambitny plan Volkswagena. Zainwestują niewyobrażalne pieniądze!

Volkswagen zaprezentował właśnie swoją nową strategię o nazwie "Way to Zero". Chodzi o plan "dekarbonizacji" firmy i jej produktów. Do 2025 roku na ten cel przeznaczone zostanie - uwaga - aż 14 mld euro.

Produkcja Volkswagena ID.3

Marka zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 roku. Oprócz przyspieszenia przejścia na elektromobilność, produkcja (w tym również łańcuch dostaw) i eksploatacja aut elektrycznych ma być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Do tego dochodzi także sukcesywny recykling akumulatorów.



Kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia elektromobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest możliwość systematycznego ładowania akumulatorów aut elektrycznych energią elektryczną wytwarzaną w całości ze źródeł odnawialnych. Obecnie Volkswagen oferuje już swoim klientom energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do zasilania auta w domu (w Polsce dzięki współpracy z firmą Polenergia) np. na stacjach ładowania IONITY.



Teraz firma idzie o krok dalej. Volkswagen jest pierwszym producentem samochodów, który bezpośrednio wspiera rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na dużą skalę. W rezultacie, do 2025 roku, w kilku regionach Europy mają powstać nowe farmy wiatrowe oraz elektrownie słoneczne. Kontrakty na realizację pierwszych projektów z firmą energetyczną RWE już podpisano.



W Niemczech Volkswagen wspiera budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy 170 milionów kilowatogodzin rocznie. Elektrownia powstanie do końca 2021 roku w Tramm-Göthen w północno-wschodnich Niemczech i zostanie zbudowana bez żadnych dotacji państwowych. Elektrownia składa się z około 420.000 modułów słonecznych i jest największą niezależną elektrownią słoneczną w Niemczech. Przewiduje się, że do 2025 roku wszystkie elektrownie łącznie wygenerują około siedmiu terawatogodzin dodatkowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, która będzie trafiać do sieci będzie rosła wraz z liczbą Volkswagenów z rodziny ID. na drogach. W ten sposób Volkswagen sprawia, że modele z rodziny ID. mają wpływ na klimat i tworzą podstawę do powstania floty samochodów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.



Volkswagen, oprócz zapewnienia ekologicznego użytkowania swoich samochodów, pracuje również nad dekarbonizacją zarówno produkcji, jak i łańcucha dostaw. Już dziś energia elektryczna wykorzystywana we wszystkich europejskich zakładach produkcyjnych pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pionierskim zakładem jest fabryka samochodów elektrycznych w Zwickau, gdzie produkowane są modele z rodziny ID. Od 2030 roku wszystkie zakłady na świecie - poza tymi, które są zlokalizowane w Chinach - mają w całości pracować z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W przyszłości te zakłady w łańcuchu dostaw, które emitują najwięcej CO2 będą z niego systematycznie wykluczane.



Wzorem do naśladowania jest fabryka ogniw akumulatorów do ID.3 i ID.4, która już teraz wykorzystuje wyłącznie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i ma znacznie zmniejszony ślad węglowy. Jeszcze w tym roku Volkswagen wykorzysta w produkcji komponentów do modeli z rodziny ID. ekologiczne materiały, jak "zielone" aluminium do produkcji obudów akumulatorów i obręczy kół oraz opony produkowane w fabryce o niskiej emisji. Jest ponad dziesięć głównych elementów, których produkcja w najbliższych latach pozwoli zmniejszyć ślad węglowy modeli z rodziny ID. o około dwie tony na samochód.



W przypadku projektowania nowych modeli, Volkswagen będzie traktował poziom emisji CO2 jako kluczowe kryterium przy wyborze dostawców. Firma zamierza współpracować z kluczowymi dostawcami w celu stopniowej poprawy ich śladu węglowego, aby zapewnić zrównoważony rozwój łańcucha dostaw. Volkswagen realizuje również jasną strategię dekarbonizacji w ramach własnej produkcji podzespołów w zakładach Volkswagen Group Components. W związku z tym, co zostało zapowiedziane już podczas konferencji Power Day, fabryki ogniw akumulatorów mają być całkowicie zasilane energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Niemcy chcą również zainwestować ogromne pieniądze w recykling akumulatorów, który w przyszłości pozwolić ma na ponowne wykorzystanie ponad 90 procent surowców. Celem jest uzyskanie zamkniętego obiegu akumulatorów i surowców, które są potrzebne do ich wytworzenia na potrzeby modeli całej Grupy. Firma uruchomiła już pilotażowy zakład recyklingu akumulatorów w Salzgitter.



W centrum strategii "Way to Zero" znajduje się nowy program ACCELERATE, którego celem jest przyspieszenie ofensywy elektromobilności. Punktem docelowym jest elektryfikacja całej gamy nowych modeli. Do 2030 roku co najmniej 70 procent sprzedaży Volkswagena w Europie będą stanowić samochody elektryczne, co przekłada się na ponad milion aut. To oznaczałoby znaczne przewyższenie przez Volkswagena wymogów unijnego programu Zielony Ład. W Ameryce Północnej i w Chinach udział samochodów elektrycznych w sprzedaży powinien wynieść co najmniej 50 procent. Ponadto, Volkswagen będzie co roku wprowadzał na rynek przynajmniej jedno nowe auto elektryczne.