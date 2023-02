W Tesli odpadła kierownica. Właściciel dostanie nowe auto, staremu nie ufa

Będzie wymiana Tesli na nową. Ale...

Co jednak ciekawe, Tesla nadal nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za odpadnięcie kierowcy. W liście do właściciela producent napisał, że w samochodzie nie stwierdzono żadnych wad i nie spełnia on kryteriów wymiany. Dlatego takie rozwiązanie to wyłącznie "gest handlowy", czyli dobra wola Tesli...

Tymczasem problem z kierownicą w Teslach istnieje. Pierwszy raz element ten odpadł w Modelu 3, miało to miejsce w 2020 roku, a samochód miał wówczas zaledwie miesiąc. Co więcej, właściciele różnych egzemplarzy Tesli regularnie publikują w internecie filmy, w których wskazują na słabą jakość kierownicy, która ma być narażona na oderwanie.