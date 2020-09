W Polsce będą produkowane samochody Tatra

​Porozumienie w sprawie uruchomienia w Polsce produkcji pojazdu 4X4, który będzie można oferować także na eksport, podpisały we wtorek Huta Stalowa Wola i czeska spółka Tatra Export - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład wchodzi HSW.

Zdjęcie Tatra produkuje ciężarówki, samochody specjalne i wojskowe / Fot: producent /

"Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) podpisała umowę o współpracy z czeską spółką Tatra Export S.R.O (Tatra). Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz dostawa gotowego pojazdu w układzie 4x4 wraz z kompletną dokumentacją techniczną umożliwiającego produkcję pojazdu w Polsce" - poinformowała PGZ.

Umowę podpisano we wtorek na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Porozumienie dotyczy pojazdu z napędem 4x4; pojazd ma być oferowany polskiemu wojsku "w szeregu programów i projektów, w których uczestniczą przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej".



Jak poinformowała PGZ "docelowo pojazd został pozyskany w celu poszerzenia oferty podwozi do wozów dowodzenia i innych specjalistycznych zabudów, wymagających zastosowania zaawansowanego nośnika 4x4 m.in. dla Wojsk Rakietowych i Artylerii".



Umowa umożliwia również oferowanie pojazdu na rynki trzecie.



"Naszą specjalizacją jest produkcja systemów artyleryjskich. Wypracowaliśmy w tym segmencie strategię oferowania zamawiającemu kompletnych modułów ogniowych, które tworzymy we współpracy ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PGZ, jak i przemysłem prywatnym, jak Grupa WB" - powiedział prezes HSW Bartłomiej Zając.



"Pozyskanie praw do produkcji pojazdu 4x4 w Polsce znacznie rozszerza nasze możliwości dostarczenia Siłom Zbrojnym RP rozwiązań skrojonych pod ich potrzeby w programach artyleryjskich i nie tylko" - dodał.



Według PGZ uruchomienie produkcji pojazdu 4x4 przez pozwoli jej rozszerzyć ofertę dla polskich sił zbrojnych o wozy wysokiej mobilności do transportu sprzętu i ludzi. Pojazd ma być uniwersalną bazą wielu wersji specjalistycznych przeznaczonych dla wszystkich rodzajów wojsk.



PGZ skupia ponad 50 spółek przemysłu obronnego - zakładów produkcyjnych, serwisowych i ośrodków badawczych.