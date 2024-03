Volkswagen: Trzeba złagodzić wymogi emisji CO2

Politycy Unii i producenci spodziewali się chyba, że przesadzenie europejskich do aut elektrycznych będzie szybkie i bezbolesne. W rzeczywistości nie idzie tak dobrze i koncerny zaczynają dostrzegać trudność, jaką będzie sprostanie wymogom emisji spalin, które będą obowiązywały w przyszłym roku.

Olivier Blume: "Trzeba skorygować cele emisji CO2"

Prezes Grupy Volkswagen podczas środowej konferencji prasowej przedstawił sprawę jasno: Branża motoryzacyjna nie powinna płacić kar w sytuacji, gdy brakuje warunków do rozwoju elektromobilnosci.

Producenci patrzą w przyszłość z obawą - ich potencjalni klienci w kolejnych krajach mają coraz większe trudności z uzyskaniem wsparcia na zakup samochodów elektrycznych, a ceny tychże wciąż pozostają wysokie. Prezes Stellantisa, Carlos Tavares, ostrzegał w styczniu, że konieczność obniżania cen w dobie rosnących kosztów produkcji skończy się w branży "rzeźnią". Nie pomaga też wciąż niewystarczający rozwój infrastruktury i rosnące ceny energii elektrycznej, które budzą obawy potencjalnych klientów o koszty eksploatacji samochodu.

Limity emisji CO2 na 2025 r.

Zgodnie z założeniami unijnego projektu, którego celem jest osiągnięcie zerowej emisji przez nowe samochody osobowe rejestrowane od 2035 r., średnia emisja CO2 musi w kolejnych latach sukcesywnie spadać. W przyszłym roku ma wynieść 93,6 g/km, a za każdy gram przekroczenia producent zapłaci 95 euro.

W efekcie producenci muszą jednocześnie inwestować w rozwój napędów elektrycznych i wciąż wydawać pieniądze na poprawę wydajności, albo czystości układów napędowych stosowanych w autach spalinowych.

Im niższa będzie sprzedaż samochodów elektrycznych w gamie danego producenta, tym wyższa będzie ogólna średnia emisja modeli, które sprzedaje. A perspektywy nie wyglądają najlepiej. Według ostatnich oszacowań przygotowanych przez Citigroup, w tym roku sprzedaż aut elektrycznych w całej sprzedaży nowych samochodów w Europie wyniesie 15,5 proc., podczas gdy wcześniej szacowano, że będzie to 18 proc.

Warto dodać, że W Volkswagenie nadal wierzą w elektromobilność. Chociaż prognozy dotyczące europejskiego rynku samochodów elektrycznych na rok 2024 nie są korzystne, to koncern nie zamierza zawracać z raz obranej drogi. Do 2027 ma zostać wprowadzonych do sprzedaży 11 elektrycznych modeli (w kalkulacji ujęto pokazane niedawno modele ID.7 i ID.7 Tourer).