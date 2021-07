Tyska fabryka (chwilowo) wznawia produkcję

Właśnie kłopoty z dostawami półprzewodników, niezbędnych m.in. w systemach sterowania pracą silnika oraz systemach bezpieczeństwa, są powodem przerw w produkcji. Pandemia rozregulowała światowy rynek tego produktu, a problemy odczuwają w ostatnich miesiącach np. firmy z branż motoryzacyjnej, elektronicznej, telekomunikacyjnej czy artykułów gospodarstwa domowego w wielu krajach.

Tyska fabryka, w której wytwarzane są głównie fiaty 500, rozpoczęła przerwę produkcyjną w pierwszych dniach lipca - z opcją wznowienia działalności z chwilą, gdy uda się zabezpieczyć dostawy półprzewodników, lub powrotu do pracy dopiero w sierpniu, po zaplanowanej między 26 lipca a 8 sierpnia przerwie urlopowej.

"Na razie udało nam się zabezpieczyć dostawy komponentów w ilości wystarczającej na prowadzenie produkcji przez trzy dni - od środy do piątku. Czy po tym okresie produkcja będzie utrzymana, zależy od rozwoju sytuacji" - powiedział we wtorek PAP rzecznik, należącej do koncernu Stellantis, spółki FCA Poland Rafał Grzanecki.

Jeżeli uda się zabezpieczyć dalsze dostawy, produkcja ma być kontynuowana aż do przerwy urlopowej; jeżeli nie - nastąpi dalszy przestój. Przedstawiciele zakładu liczą, że ubytek w produkcji uda się nadrobić w kolejnych miesiącach, kiedy załoga ma pracować także w soboty. W sprawie sposobów rozliczenia przestojów dyrekcja fabryki porozumiała się z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi.

Jak poinformowało biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej Solidarności, przymusowy postój w fabryce Fiata w Tychach poskutkował przestojami także w innych zakładach branży automotive. Dotyczy to np. współpracującej z tyską fabryką spółki MA Polska w Tychach, zatrudniającej ok. 2 tys. pracowników. "Nie pracuje ok. 90 proc. załogi. Zajęcie mają tylko te osoby, które zajmują świadczeniem usług na zewnątrz" - poinformował, cytowany w komunikacie, szef Solidarności w tej firmie Grzegorz Duda.

Jak podał Tomasz Sztelak z Solidarności w firmie Adient Seating Poland Bieruniu, w tym zakładzie, dostarczającym fotele do Fiata i Opla, przerwa objęła ok. trzecią część pracowników. "Część osób z linii Fiata została przesunięta do Opla, część wykonuje inne prace np. porządkowe" - poinformował związkowiec.

W ocenie Izabeli Będkowskiej, przewodniczącej Regionalnej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego Solidarności w Katowicach, w podobnej sytuacji jest zdecydowana większość spośród 27 zakładów zrzeszonych w tej sekcji. "Ponad połowa z tych firm w mniejszym lub większym stopniu jest uzależniona od Fiata. Część z nich już musiała wstrzymać lub ograniczyć produkcję, pozostałe jeszcze pracują, ale jeśli sytuacja się nie zmieni, mogą stanąć w najbliższym czasie" - powiedziała.

Głównym wytwarzanym w Tychach modelem samochodu jest fiat 500 - w minionych 14 latach wyprodukowano 2,5 mln egzemplarzy tego auta, co czyni go najpopularniejszym modelem w historii tyskiej fabryki. Choć fiat 500 jest obecny na rynku już od 14 lat, wciąż cieszy się dużą popularnością - od ponad 10 lat "pięćsetka" regularnie zajmuje najwyższe miejsca w rankingach sprzedaży samochodów miejskich w Europie.

W ub. roku tyska fabryka wyprodukowała blisko 121,8 tys. egzemplarzy tego auta, wobec niespełna 179,7 tys. rok wcześniej, a produkcja spokrewnionego z "pięćsetką" abartha 500 przekroczyła 15,4 tys. sztuk wobec ponad 21 tys. sztuk rok wcześniej. Ogółem "pięćsetki" i abartha wytworzono w minionym roku w Tychach ponad 137,2 tys. sztuk, wobec 200,7 tys. aut rok wcześniej. Główną przyczyną spadku produkcji był trzymiesięczny przestój związany z pandemią COVID-19.

W końcu ub. roku koncern Fiat Chrysler Automobiles (obecnie, w wyniku połączenia z Grupą PSA - koncern Stellantis) ogłosił program inwestycji w tyskiej fabryce. Ma on wytwarzać nowe, hybrydowe i elektryczne samochody marek jeep, fiat i alfa romeo, a seryjna produkcja pierwszego z trzech nowych modeli ma rozpocząć się w drugiej połowie 2022 r. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w tyskim zakładzie, obecnie zatrudniającym niespełna 2,5 tys. pracowników.

W ub. roku tyska fabryka wyprodukowała ponad 89 tys. samochodów mniej niż rok wcześniej. Spadek produkcji był następstwem pandemii i związanego z nią trzymiesięcznego przestoju - wobec spadku popytu na samochody. W 2020 r. fabryka wyprodukowała łącznie ponad 173,9 tys. samochodów, wobec niespełna 263,2 tys. aut w 2019 r. i prawie 259,5 tys. w roku 2018. Najważniejszym i najlepiej sprzedającym się modelem z Tychów pozostaje Fiat 500. Z linii produkcyjnych tyskiej fabryki zjechało też w 2020 r. ponad 36,7 tys. aut marki lancia ypsilon.

Spółka FCA Poland to największa ze spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a jej tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodów na świecie. Obecnie zakład jest częścią koncernu Stellantis, powstałego w ub. roku z połączenia grup FCA i PSA.

