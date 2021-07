Toyota uzyskała rekordowo duży udział w rynku europejskim

Producenci

Toyota Motor Europe w drugim kwartale 2021 roku kontynuowała widoczny także w pierwszym kwartale wzrost sprzedaży i zakończyła pierwsze półrocze z bardzo dobrym wynikiem 598 888 samochodów, osiągając rekordowy udział w rynku na poziomie 6,6 procent (+0,5 p.p. rok do roku). To o 41 procent sprzedanych samochodów więcej niż w tym samym okresie 2020 roku i o 4 procent więcej w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku.

Zdjęcie Toyota Yaris / INTERIA.PL