Toyota samochodową marką roku 2020

Największy brytyjski portal konsumencki Which? opublikował zwycięzców corocznych nagród Brand of the Year 2020. W kategorii marek motoryzacyjnych zwyciężyła Toyota. Konkurs opiera się na opiniach konsumentów oraz ekspertów, którzy podejmują decyzje na podstawie tysięcy testów. Toyota została doceniona w szczególności za niezawodność i łatwość prowadzenia swoich samochodów oraz jakość niskoemisyjnych napędów hybrydowych.

Zdjęcie /

Nagroda Which? Car Brand of th Year 2020 jest konsekwencją bardzo wysokich wyników Toyoty w testach i rankingach magazynu Which? w tym roku. W sierpniu Toyota zajęła pierwsze miejsce wśród popularnych marek w rankingu niezawodności Which? Car. Ponadto aż 19 modeli marki otrzymało rekomendację Best Buy i pochwały za niezawodność, oszczędność paliwa, niską emisję spalin oraz łatwość prowadzenia.

Reklama

"Toyota nieustannie dominuje nad konkurencją poziomem niezawodności, co potwierdzają najwyższe noty w Which? Car Survey 2020. Firma konsekwentnie rozwija technologię hybrydową, która obecnie jest dostępna w niemal całej gamie samochodów marki. Ciągły rozwój napędów hybrydowych sprawił, że stały się one prawdziwą alternatywą dla silników Diesla, nawet przy prędkościach autostradowych. Co więcej, przy tak wysokiej jakości i niezawodności, samochody Toyoty pozostają stosunkowo przystępne cenowo, co oznacza, że marka ma potencjał, by być zdecydowanym faworytem przez wiele lat" - napisała redakcja Which? przy ogłoszeniu wyników.

"Portal Which? cieszy się międzynarodową renomą ze względu na niezależną, dokładną ocenę produktów i usług oraz na walkę o jakość i uczciwość wobec konsumentów. Jesteśmy niezmiernie dumni, że otrzymaliśmy nagrodę, która odzwierciedla zarówno jakość produkowanych przez nas pojazdów, jak i wysoki poziom usług, które świadczymy na rzecz naszych klientów, szczególnie w kontekście wyjątkowych warunków spowodowanych pandemią Covid-19. W obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek zaufanie konsumentów jest kluczowe dla powodzenia w biznesie, a dzięki staraniom sieci dealerskiej Toyoty oraz ogromnej sile naszego asortymentu - w szczególności samochodów hybrydowych - jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania naszych klientów" - powiedział Mark Roden, dyrektor operacyjny Toyota UK.

Była to już 14. edycja nagród portalu Which? przyznawanych najlepszym firmom w Wielkiej Brytanii, które dokładają wszelkich starań, aby spełnić wymagania klientów. Zwycięzców wybiera panel ekspertów na podstawie wyników tysięcy testów produktów i opinii klientów.