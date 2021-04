Toyota inwestuje w firmę produkującą generatory na ogniwa paliwowe

Toyota Motor Europe stała się właścicielem udziałów firmy Energy Observer Developments, która ma potencjał, by stać się europejskim liderem rynku bezemisyjnych systemów wytwarzania energii z wodoru. Inwestycja ta wzmocni współpracę Toyoty z francuskim startupem, który zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją na przemysłową skalę bezemisyjnych generatorów opartych na ogniwach paliwowych Toyoty. Współpraca ta przyspieszy popularyzację technologii wodorowych i redukcję emisji CO2.

"Bardzo nas cieszy inwestycja Toyoty w naszą działalność. To bardzo ważny moment w rozwoju EODev. Nasze partnerstwo zaczęło się od opracowania generatorów GEH2 i REXH2 oraz przetestowania ich na eksperymentalnym jachcie Energy Observer. Dzięki temu, że Toyota kupiła akcje naszej firmy, ta współpraca będzie jeszcze bliższa. Traktujemy to jako wyraz uznania dla naszej pracy, a Toyota stała się dla EODev partnerem strategicznym" - powiedział Jérémie Lagarrigue, CEO EODev.

Na początku 2020 roku EODev i TME Fuel Cell Business rozpoczęły testy technologii ogniw paliwowych na eksperymentalnym katamaranie Energy Observer, który odbywa właśnie rejs dookoła świata, a w ubiegłym roku przeprawił się przez Atlantyk z Europy do Ameryki. Był to początek ekspansji technologii wodorowych Toyoty na nowy rynek transportu morskiego. Toyota i EODev wspólnie opracowały komercyjne generatory REXH2 i GEH2, oparte na modułowym układzie ogniw paliwowych Toyoty. REXH2 jest przystosowany do pracy na różnego rodzaju statkach i jachtach, zaś GEH2 to generator stacjonarny. Oba nie emitują żadnych spalin, a jedynym produktem ubocznym ich pracy jest para wodna. Urządzenia te zostały w pełni przystosowane do obowiązujących przepisów i są przyjazne dla środowiska.

"Z ogromną radością będziemy jeszcze ściślej pracować razem z EODev nad ich projektami. Przyspieszy to wdrażanie technologii wodorowych na skalę przemysłową. Zarówno Toyota, jak i EODev wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których realizacja pozwoli stworzyć lepsze społeczeństwo i lepszy świat. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie, a dzięki tej inwestycji będzie ona jeszcze bliższa. Będziemy wspólnie pracować nad nowymi produktami, które przyspieszą dekarbonizację i rozwój społeczeństwa wodorowego" - skomentował Matt Harrison, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.

Współpraca Toyoty z EODev rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy Toyota została sponsorem Energy Observera, pierwszego na świecie jachtu zasilanego wodorem. Prototypowy katamaran jest samowystarczalny energetycznie - wykorzystuje wyłącznie produkowaną na pokładzie energię odnawialną ze słońca, wiatru i ruchu fal, która jest magazynowana w postaci wodoru produkowanego z wody morskiej procesie elektrolizy. Jego rejs dookoła świata to projekt badawczy, testujący różne technologie związane z produkcją, magazynowaniem i wykorzystywaniem energii. Firma EODev zajmuje się opracowywaniem na podstawie tych badań komercyjnych produktów i wprowadzaniem ich na rynek.

