Te dodatki uatrakcyjnią wygląd twojej toyoty

Nic tak nie dodaje indywidualnego charakteru własnym czterem kółkom, jak odpowiednio dobrany pakiet tuningowy. Wielu producentów samochodów oferuje swoje auta w zmodyfikowanych wersjach lub sprzedaje części umożliwiające ich tuning już po zakupie. Wśród nich jest Toyota, która pod marką Gazoo Racing proponuje coraz więcej interesujących dodatków.

Zdjęcie /

Toyoty z pazurem od TRD i TTE

Toyota, jak przystało na markę z Japonii, ma długie tradycje w modyfikowaniu swoich samochodów. Oficjalny warsztat tuningowy japońskiego producenta - Toyota Racing Development (TRD) - istnieje pod obecną nazwą od ponad 40 lat. Jego tradycje sięgają jeszcze dalej, do przełomu lat 50. i 60. XX wieku i działu Toyota Sports Corner, w skrócie Tosco. TRD od dekad przygotowuje samochody Toyoty do startów na torach i odcinkach rajdowych. Dostarcza też części pozwalające na tuning wizualny i mechaniczny aut prywatnych właścicieli, przede wszystkim tych mieszkających w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Toyota Racing Development zdobyło sławę również w Europie, choć na Starym Kontynencie fani sportowych aut japońskiej marki doskonale znają też części ze znaczkiem TTE. To skrót od słów Toyota Team Europe, nazwy zespołu odpowiedzialnego za rajdowe sukcesy Toyoty w latach 90. Zmodyfikowane zderzaki, dokładki progów, felgi czy części mechaniczne z logo TTE otrzymywały Celiki, MR2 oraz inne modele Toyoty, a także Lexusy. Oficjalny warsztat tworzył nawet specjalne, sportowe warianty istniejących modeli, takie jak Corolla TTE Compressor o mocy aż 225 KM. Ale to przeszłość. Teraz międzynarodowym symbolem Toyot o sportowym lub usportowionym charakterze staje się Gazoo Racing. A elementy tuningowe tej marki można zamontować nawet w miejskich crossoverach.

Yaris Cross po tuningu Gazoo Racing

Doskonałym przykładem może być nowa Toyota Yaris Cross, na którą w Europie musimy zaczekać do 2021 roku, ale w Japonii jest już dostępna. Japoński oddział TRD wziął auto na warsztat i wyposażył w szereg elementów, które dodają mu bardziej sportowego charakteru i upodobniają do terenowej rajdówki. To czarne, 18-calowe, aluminiowe felgi, nakładki na przedni zderzak z dodatkowymi lotkami, ochronne listwy na drzwi oraz chlapacze z logo Gazoo Racing w czerwonym lub czarnym kolorze. Miejski crossover może również dysponować podwójną końcówką wydechu ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Ciekawostką są ponadto specjalne stabilizatory drzwi, które zwiększają sztywność nadwozia i w ten sposób poprawiają prowadzenie auta.

Japończycy modyfikują na potęgę

Toyota Yaris Cross to tylko jedno z wielu aut, które japoński oddział TRD wyposaża w elementy sygnowane logo Toyota Gazoo Racing. Nie tak dawno warsztat stworzył pakiet tuningowy dla modelu Hilux, który obejmuje m.in. osłonę silnika pomalowaną na czerwono, orurowanie paki o sportowym wyglądzie czy spore chlapacze. Inny przykład to nowy Yaris, który otrzymał liczne spojlery, dokładki progów, boczne grafiki ze wzorem szachownicy czy kute, aluminiowe obręcze o średnicy 16 cali.

Zdjęcie /

Zestawy GR Parts Japończycy mają również dla SUV-a Harrier i oczywiście GR Supry. Flagowe coupé Toyoty otrzymuje przedni spojler, dokładki progów, nakładki na drzwi, dodatkowe lotki oraz spojler montowany na pokrywie bagażnika. Wszystkie elementy są wykonane z włókna węglowego. Sportowa Toyota po tuningu porusza się ponadto na polakierowanych na czarno 19-calowych obręczach z kutego aluminium.

Z logo GR również w Polsce

W japońskich salonach Toyoty można kupić też modele w wersji GR Sport, czyli już poddane tuningowi. W takich odmianach dostępnych jest kilka aut, w tym C-HR, Prius Plug-in Hybrid czy Daihatsu Copen. Odmiana GR Sport znajduje się na podstawowym szczeblu tzw. piramidy Gazoo Racing, która pozwala podzielić auta stworzone pod okiem sportowego działu Toyoty według stopnia i charakteru modyfikacji. W wersji GR Sport tuning ogranicza się głównie do zmian wizualnych i bogatszego wyposażenia standardowego. Drugi poziom to modyfikowane auta z dodatkowym oznaczeniem GR po nazwie, np. Toyota 86 GR, a trzeci - limitowane serie ze znaczkiem GRMN. Na szczycie znajdują się rasowe auta sportowe ze skrótem GR przed nazwą, opracowane przez Toyota Gazoo Racing, takie jak GR Supra czy GR Yaris.

Zdjęcie /

Co te oznaczenia dają w praktyce, możemy przekonać się również w Polsce. W salonach Toyoty znajdziemy obecnie Corollę w wersji GR Sport. Auto w standardzie dysponuje dwukolorowym nadwoziem z czarnym dachem i aluminiowymi obręczami o średnicy 17 lub 18 cali w tej samej barwie. A w środku uwagę zwracają głębokie fotele przednie o solidnym trzymaniu bocznym, czerwone przeszycia tapicerki oraz emblematy GR Sport, które znajdziemy zresztą również na zewnątrz auta.

Coraz więcej sportowych Toyot

Nad Wisłą dostępna jest również GR Supra - pierwszy globalny model opracowany przez Toyota Gazoo Racing. Wkrótce na nasze drogi trafi też 261-konny hot hatch GR Yaris. Ponadto wcześniej w Polsce mieliśmy Yarisa trzeciej generacji w dwóch odmianach - GR Sport oraz w ściśle limitowanej edycji GRMN. Toyota Yaris GRMN dysponowała silnikiem 1.8 o mocy 212 KM z kompresorem i mechanizmem różnicowym Torsen. Do Europy trafiło jedynie 400 egzemplarzy samochodu. W przyszłości na Starym Kontynencie i polskim rynku możemy spodziewać się kolejnych modeli, które wyszły spod ręki inżynierów i stylistów Toyota Gazoo Racing.