W 2018 r. zapowiadano nawet powstanie elektrycznego modelu z silnikami o mocy 1609 KM i akumulatorami o pojemności 120 kWh, wystarczającymi do pokonania na jednym ładowaniu ok. 450 km.

Niestety, nic z tego nie wyszło. W sierpniu 2021 r. w raporcie kwartalnym prezes zarządu Piotr Gniadek ogłosił:

Pomimo podejmowanych w tym zakresie prób, nie udało się znaleźć niezbędnego finansowania. W efekcie doprowadziło to do podjęcia decyzji o rezygnacji z rozwijania projektu supersamochodu Arrinera i zbycia aktywów związanych z tym projektem.

Projekt z nazwą nawiązujący do historii, przeszedł do historii.



Vosco EV2 - prawdziwie polskie auto elektryczne

Nazwa firmy - Vosco Automotive - to ukłon w stronę, nieżyjącego już, Mieczysława Wośko - jednego z najbogatszych Polaków, wieloletniego prezesa Polfarmexu i pomysłodawcy wskrzeszenia Syreny. To z jego inicjatywy w Kutnie powstały niegdyś spalinowe prototypy "nowej Syrenki", które jednak przysporzyły Grupie Polfarmex wielu kłopotów. Najgłośniejszym był np. konflikt z AK Motors, czyli należącą do Arkadiusza Kamińskiego firmą, która w 2013 roku odkupiła od upadającej FSO prawa do marki Syrena.

Losy "Syrenek z Kutna" były do tego stopnia zawiłe, że w 2018 roku sprawą zainteresowało się nawet CBA. Chodziło wówczas o dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznaną AMZ Kutno - partnerowi Polfarmexu - na budowę "Syrenki" S201. Samochód ten nie trafił do produkcji, chociaż prace nad nimi były zaawansowane. Udało się nawet uzyskać homologację dopuszczającą pojazd do ruchu.

Ostatecznie zespół FSO Syrena w Kutnie zarzucił współpracę z AMZ Kutno i postanowił własnymi siłami opracować nowe auto. Wówczas narodziła się marka Vosco i plany stworzenia samochodów z napędem elektrycznym pod roboczą nazwą Vosco EV2.

Zdjęcie Pierwsza wizualizacja modelu Vosco EV2 / materiały prasowe

Pierwsze testowe pojazdy nawiązywały jeszcze do wyglądu Syreny, ale wkrótce zarzucono stylistykę retro i postawiono na zupełnie nowy projekt. Trudne zadanie stworzenia współczesnego nadwozia otrzymał projektant Damian Woliński. To utalentowany absolwent wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni projektowania środków transportu oraz uczestnik Master Course of Car Design na włoskiej uczelni SPD Milano.

Projekt grupy konstruktorów z Kutna pochłonął 11 mln zł. Firma uzyskała też homologację pozwalającą na małoseryjną produkcję swoich pojazdów, a zaprojektowane przez nią auta pozytywnie zaliczyły wszelkie niezbędne próby w polskich instytutach motoryzacyjnych, w tym wymagający test zderzeniowy.

Warto nadmienić, że początkowy kapitał zakładowy "państwowej" konkurencji - spółki Elektro Mobility Poland, odpowiedzialnej za projekt Izera - wynosił 10 mln zł, a już w październiku 2018 roku spółkę dokapitalizowano kolejnymi 40 mln zł. To co zrobili inżynierowie z Kutna za 11 milionów zasługuje na uznanie.

Co dalej z Vosco? Ano... nic. Auto niby zadebiutowało w październiku 2021 roku podczas Kongresu Nowej Mobilnością potem zapadła cisza.