Sprawa ucieczki Carlosa Ghosna wciąż się nie zakończyła

​Władze USA wydały Tokio Michaela Taylora i jego syna Petera podejrzanych o ułatwienie ucieczki z Japonii byłemu prezesowi Nissana Carlosowi Ghosnowi, oskarżonemu o oszustwa finansowe - poinformował w poniedziałek agencję Associated Press prawnik podejrzanych.

Niewiarygodne szczegóły ucieczki Carlosa Ghosna

Na ekstradycję obu mężczyzn zezwolił w lutym Sąd Najwyższy USA, podtrzymując wyrok sądu niższej instancji.

Władze federalne USA również oskarżyły byłego żołnierza amerykańskich zielonych beretów Michaela Taylora i jego syna, których aresztowano w USA w maju 2020 roku, o ułatwienie ucieczki Ghosnowi.



Oskarżony o przestępstwa finansowe Ghosn uciekł z Japonii 29 grudnia 2019 roku i przybył do Libanu, gdzie mieszkał w dzieciństwie. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi".



Ghosn posiada obywatelstwa francuskie, brazylijskie i libańskie; skorzystał z dwóch samolotów tureckiej firmy lotniczej MNG, aby dostać się do Libanu. Z Japonii wydostał się na pokładzie prywatnego odrzutowca, ukryty w dużej czarnej skrzyni, zwykle używanej do transportu sprzętu audio.