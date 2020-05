Seat ma już 70 lat

9 maja 1950 roku powstał Seat – firma, która zmotoryzowała Hiszpanię i uczyniła samochody osobowe powszechnie dostępnym środkiem transportu na Półwyspie Iberyjskim. W ciągu 70 lat firma ta stała się jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku.

Seat jest jedyną firmą motoryzacyjną, która zarazem projektuje, produkuje i sprzedaje pojazdy w Hiszpanii. Jej działania przekładają się na 1% PKB kraju oraz 80% hiszpańskiego eksportu samochodów. To także krajowy lider inwestycji w badania i rozwój. Jako ważna część globalnej Grupy Volkswagen Seat opracowuje nowe produkty i rozwiązania z obszaru mobilności, które ułatwiają podróżującym codzienne życie.

Pierwsza fabryka Seata, zlokalizowana w Zona Franca w Barcelonie, rozpoczęła pracę w 1953 roku. Zakład produkował pięć egzemplarzy modelu 1400 dziennie. Po 40 latach, w ciągu których z fabryki wyjechały takie pojazdy, jak Seat 600 czy Seat 127, firma zdecydowała się przenieść produkcję do nowoczesnego ośrodka w Martorell pod Barceloną. W zakład zainwestowano 244,5 mld peset (ok. 1,47 mld euro), a pierwszymi modelami, które zjechały z jego taśm, była Ibiza drugiej generacji oraz premierowa Cordoba. W 1993 roku fabryka wytwarzała ok. 1500 pojazdów dziennie.



Obecnie Seat dysponuje trzema hiszpańskim centrami produkcyjnymi: w Barcelonie, w El Prat de Llobregat oraz w Martorell, gdzie produkowane są modele Ibiza, Arona i Leon. Codziennie powstaje nawet ok. 2300 aut. Ponadto firma korzysta z innych zakładów należących do Grupy Volkswagen - model Ateca wytwarzany jest w Czechach, Tarraco w Niemczech, Alhambra w Portugalii, a Mii electric na Słowacji. Od 1953 roku do dziś ze wszystkich linii produkcyjnych zjechało ponad 19 mln pojazdów hiszpańskiej marki.

Seat 133

Obecnie producent w ciągu 5 minut potrafi wytworzyć tyle samochodów, ile w ciągu jednego dnia w 1953 roku. W latach 50. potencjalni nabywcy musieli czekać na dostarczenie auta aż dwa lata, teraz od zamówienia spersonalizowanego samochodu do dostarczenia potrafi minąć jedynie 21 dni. Od pierwszej sprzedaży eksportowej do Kolumbii w 1965 roku, Seat stał się jednym z najważniejszych hiszpańskich eksporterów przemysłowych. Obecnie odpowiada za 3% całkowitego krajowego eksportu, a modele marki docierają m.in. do Nowej Zelandii, Meksyku czy Gujany Francuskiej.



W Polsce marka pojawiła się na początku lat 90. i szybko zyskała popularność dzięki modelom Ibiza i Cordoba, występującym często w charakterystycznych żółtych barwach. Pozycja Seata na rynku polskim osłabła na początku nowego tysiąclecia, lecz trend uległ wyraźnemu odwróceniu wraz z zaprezentowaniem trzeciej generacji Leona i włączeniem marki w struktury Volkswagen Group Polska w 2013 roku. Ostatnie lata Seata w Polsce to czas największego rozszerzenia gamy modelowej w swojej historii - na drogach pojawiła się nowa odsłona Ibizy, Ateca, Arona, Tarraco, a w bieżącym roku również czwarta generacja Leona. Polscy kierowcy mogą obecnie korzystać z sieci 23 salonów dealerskich oraz 35 partnerów serwisowych na terenie całego kraju.



Produkcja Seata Ibizy

W ciągu 70 lat Seat wprowadził na rynek łącznie 67 modeli w różnych wersjach i generacjach. Niektóre premiery wyznaczają punkty zwrotne w historii firmy, np. pierwszy model 1400 z 1953 roku lub legendarny 600, który został zaprezentowany w 1957 roku i wkrótce stał się w Hiszpanii symbolem wolności i nieograniczonej mobilności. W roku 1984 roku na rynek trafiła Ibiza, natomiast w 1999 roku do produkcji wszedł Leon, który okazał się największym bestsellerem producenta. W 2016 roku firma rozszerzyła swoją ofertę o segment SUV-ów, wprowadzając modele Arona, Ateca i Tarraco. W 2019 roku świat poznał Mii electric - pierwszy całkowicie elektryczny samochód marki. Niedługo dołączą do niego hybrydowy Leon oraz Tarraco, a później elektryczny el-Born.



Warto wspomnieć też o usportowionych wersjach Cupra - nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy w 1996 roku w Ibizie. W 2018 roku Seat zdecydował się wyodrębnić markę Cupra, aby podkreślić wyjątkowość usportowionych modeli. Debiutanckim modelem była Ateca, do którego niebawem dołączy kilka wariantów Leona. Producent ogłosił również zaawansowane prace nad dwoma autorskimi modelami marki - Formentorem oraz całkowicie elektrycznym Tavascanem. Oficjalna prezentacja produkcyjnej wersji Formentora w lutym 2020 roku została połączona z inauguracją siedziby w Martorell - Cupra Studio.



Cupra Formentor

W ostatnich latach Seat podjął daleko idące kroki, aby stać się dostawcą nie tylko samochodów osobowych, ale rozwiązań z obszaru mobilności. Nowe przedsięwzięcia wpisują się w najważniejszy trend przyszłości, jakim jest zrównoważona ekonomia współdzielenia. W 2019 roku producent został liderem rozwoju mikromobilności w Grupie Volkswagen. Powołano specjalną jednostkę biznesową Seat Urban Mobility, odpowiedzialną za wdrażanie nowych produktów i usług z zakresu mobilności miejskiej. Zaprezentowano już pierwsze efekty jej prac - projekty pierwszego elektrycznego skutera eScooter oraz elektrycznej hulajnogi eKickscooter, następcy Kickscooter eXS.

W 2019 roku firma stworzyła SEAT:CODE - centrum rozwoju technologii cyfrowej. Laboratorium kontynuuje cyfrową transformację i dąży do zwiększenia wydajności dzięki digitalizacji procesów produkcyjnych. Ponadto wspiera opracowywanie nowych rozwiązań dotyczących mikromobilności, łączności z siecią i digitalizacji samochodów.

W 2020 roku firma zainauguruje również centrum kulturalne CASA SEAT, zlokalizowane w samym sercu Barcelony. Przestrzeń powstała z okazji 70. rocznicy założenia przedsiębiorstwa i ma stać się miejscem spotkań wizjonerów i twórców oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.