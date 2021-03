Seat i hiszpański rząd wspólnie o elektryfikacji

W piątek 5 marca zakłady Seata pod Barceloną odwiedził król Hiszpanii Filip VI wraz z premierem Pedro Sánchezem i ministrem infrastruktury Reyes Maroto. W spotkaniu dotyczącym planów elektryfikacji branży motoryzacyjnej uczestniczyli również m.in. prezes Grupy Volkswagen Herbert Diess oraz prezes Seat S.A. Wayne Griffiths.

Podczas spotkania w Martorell, zorganizowane z okazji 70. rocznicy powstania marki Seat, ustalono wspólne stanowisko hiszpańskiego rządu i koncernu motoryzacyjnego względem planów elektryfikacji branży. Hiszpania, jako drugi pod względem wielkości producent samochodów w Europie, ma znaczny wpływ na realizację do 2030 roku planu Europejskiego Zielonego Ładu.

- Siedemdziesiąt lat temu zmotoryzowaliśmy Hiszpanię. Teraz chcemy zapewnić jej napęd elektryczny - mówi Wayne Griffits, prezes SEAT S.A. - Wszystkim stronom zależy na tym, by zapewnić Hiszpanii rozwój i szerszy dostęp do infrastruktury potrzebnej do ładowania samochodów elektrycznych. Chcemy wspomóc kraj w wejściu na drogę ku elektryfikacji.

Projekt zakłada stworzenie ekosystemu e-mobilności, który włączy duże i średnie instytucje z wielu sektorów gospodarki. Chęć dołączenia do inicjatywy kierowanej przez Grupę Volkswagen i SEAT S.A. wyraziły m.in. przedsiębiorstwo energetyczne Iberdrola, firma telekomunikacyjna Telefónica czy bank CaixaBank.

Król Filip VI raz z premierem Pedro Sánchezem odwiedzili Centrum Designu Seata, które stanowi unikalny w skali Europy Południowej ośrodek zajmujący się projektowaniem nowych modeli marek Seat i Cupra. Goście obejrzeli prototypy samochodów, których premiery są planowane na nadchodzące lata, oraz poznali szczegóły planów inwestycyjnych producenta, które do 2025 roku mają osiągnąć wartość 5 miliardów euro.

- Hiszpania może stać się europejskim centrum e-mobilności - stwierdził w Martorell dr Herbert Diess, prezes Grupy Volkswagen. - Podobnie jak hiszpański rząd chcemy wesprzeć transformację branży motoryzacyjnej. Dzięki modernizacji struktury przemysłowej i zapewnieniu ludziom dostępu do zawodów przyszłości możemy stworzyć wzór dla całego regionu. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska zapewni odpowiednie warunki, by ten ambitny plan innowacji stał się rzeczywistością.

Przedstawiciele hiszpańskich władz obejrzeli również linię produkcyjną numer 2, na której powstają modele odpowiadające na wyzwania elektrycznej przyszłości. Właśnie w tym zakładzie produkowane są takie hybrydowe samochody, jak Seat Leon oraz Cupra Leon i Formentor. Wizyta zakończyła się w siedzibie marki Cupra Garage, gdzie zaprezentowano pojazdy spójne z przyjętą przez przedsiębiorstwo strategią elektryfikacji. Znalazły się wśród nich nie tylko samochody hybrydowe, jak Tarraco, lecz również MÓ eScooter 125 - pierwszy skuter elektryczny w historii hiszpańskiej firmy.