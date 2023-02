Produkują niepotrzebne już silniki spalinowe. 300 osób straci pracę w Bielsku

Spis treści: 01 Zwolnienia wynikiem nowych przepisów dotyczących emisji spalin

02 To pierwsze tak duże zwolnienia od 10 lat

03 Stellantis przestawia się na napędy zelektryfikowane - W sobotę zaczynamy rozmowy w sprawie zamiaru zwolnienia 300 osób, który ogłosił zarząd spółki FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej - poinformowała szefowa NSZZ Solidarność w FCA Poland Wanda Stróżyk. Samochody elektryczne Parlament Europejski przegłosował zakaz sprzedaży samochodów spalinowych

Zwolnienia wynikiem nowych przepisów dotyczących emisji spalin

Związkowcy z Solidarności we wtorkowym komunikacie przytoczyli uzasadnienie planowanych redukcji zatrudnienia, jakie otrzymały od władz firmy: "W wyniku wprowadzenia przez Komisje Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych nastąpił spadek zamówień na silniki, czego konsekwencją jest konieczność zakończenia przez FCA Powertrain Poland produkcji silników TwinAir oraz ograniczenie produkcji silników GSE i SDE."

Silniki SDE to jednostki wysokoprężne Multijet 1.3 l. Zakład produkuje również dwucylindrowy silnik TwinAir o pojemności 0,9 l oraz silniki GSE (Global Small Engine), znane jako FireFly. Są to m.in. trzycylindrowe jednostki wolnossące (N3) montowane w Fiacie 500 i Lancii Ypsilon (jako element układu mild hybrid), oraz silniki doładowane - trzycylindrowe 1.0 i czterocylindrowe 1.3 (T3 i T4).

Reklama

W bielskim zakładzie pracuje ponad 800 osób. Zarząd spółki zapowiedział, że zamierza zwolnić ok. 300 z nich, w tym 290 osób z produkcji.

To pierwsze tak duże zwolnienia od 10 lat

Wanda Stróżyk podkreśliła, że tak dużych zwolnień w spółkach grupy nie było od 10 lat. "W sobotę rozpoczynamy rozmowy. Będziemy analizować nie tylko zakres zwolnień, ale też propozycje pracodawcy dotyczące sposobu restrukturyzacji, w tym także przedstawiony nam pakiet ochrony miejsc pracy" - powiedziała liderka związku.

We wtorek dziennik Rzeczpospolita poinformował o planach Stellantis, który zapowiedział grupowe zwolnienia w fabryce w Bielsku-Białej. "Część pracowników z Bielska-Białej otrzyma możliwość przejścia do fabryki Stellantisa w Tychach lub w Gliwicach, gdzie budowane są m.in. Fiaty 500 i Jeepy Avenger" - podał dziennik.

Stellantis przestawia się na napędy zelektryfikowane

Gazeta przypomniała, że jeszcze trzy, cztery lata temu fabryka dobrze funkcjonowała. Produkowane są w niej m.in. silniki montowane w nowym modelu Jeepa Renegade. "Obecna sytuacja to efekt zmian, które dotyczą całego przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Powstały w 2021 roku francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Stellantis przestawia do 2030 roku produkcję na napędy hybrydowe i w pełni elektryczne, do tego zawęża liczbę platform w ramach całej grupy, a to prowadzi bezpośrednio do zamykania linii produkcyjnych, całych fabryk i masowych zwolnień" - podał dziennik.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" FCA Poland (dawniej Fiat Auto Poland, a obecnie Fiat Chrysler Automobiles Poland) jest jedną z większych związkowych organizacji na Podbeskidziu. W 16 spółkach ma blisko 1,5 tys. członków.

***