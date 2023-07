Polska marka rośnie w siłę. Kolejne duże zamówienie z Sardynii

Spis treści: 01 Elektryczne Solarisy na ulicach stolicy Sardynii

02 Solaris głównym dostawcą bezemisyjnych autobusów we Włoszech

Solaris wygrał przetarg na dostawę 98 elektrycznych autobusów do stolicy Sardynii. Kontrakt został podpisany z firmą CTM Cagliari, która zarządza transportem miejskim na włoskiej wyspie. Umowa dotyczy 80 sztuk 12-metrowych pojazdów i 18 sztuk przegubowych.

Elektryczne Solarisy na ulicach stolicy Sardynii

Polskie autobusy, które już wkrótce wyruszą na ulice Cagliari, są napędzane energią pochodzącą z baterii. Modele Urbino 12 electric zostały wyposażone w akumulatory o łącznej pojemności ponad 350 kWh. W większych, przegubowych pojazdach został zamontowana bateria o pojemności 400 kWh.

Jak zapewnia producent, w zupełności wystarczy to do codziennej eksploatacji, a dodatkową operacyjność zapewni szybkie doładowywanie za pomocą pantografu. Pełne uzupełnianie energii będzie miało miejsce w nocy na zajezdni autobusowej przy pomocy klasycznego złącza plug-in.

Ogromnie nas ucieszyła wiadomość o kolejnej ambitnej inwestycji CTM Cagliari w e-mobilność. Cieszymy się, że możemy być częścią wspaniałej, zielonej zmiany w miejskim transporcie, dostarczając w pełni bezemisyjne i przyjazne dla środowiska autobusy na tę perłę Morza Śródziemnego. Olivier Michard, członek zarządu firmy Solaris

Solaris głównym dostawcą bezemisyjnych autobusów we Włoszech

Reklama

Co ciekawe, nie będą to pierwsze polskie autobusy wożące pasażerów po włoskich drogach. Pojazdy marki Solaris obsługują ruch w Cagliari już od 2010 roku. W sumie polska firma dostarczyła na półwysep apeniński już ponad 1600 pojazdów. Niemal 1/3 z nich to modele lokalnie bezemisyjne. Wodorowe Solarisy Urbino 12 hydrogen można spotkać m.in. na ulicach włoskiego Bolzano czy Wenecji.

Zdjęcie Solaris Urbino 12 electric / materiały prasowe

Ponadto firma z Bolechowa jest w trakcie realizacji kolejnego kontraktu dla przewoźnika CTM. Opiewa on na dostawę 18 autobusów elektrycznych, które dołączą do miejskiej floty jeszcze w tym miesiącu.

Solaris Bus & Coach to firma założona w 1996 roku, która ma siedzibę w podpoznańskim Bolechowie. W 2018 roku 100 proc. akcji Solarisa zostało sprzedanych hiszpańskiej grupie CAF.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. eVan 1, BMW X1 M35i xDrive, nowa Toyota C-HR. Moto Flesz - odc. 97 INTERIA.PL