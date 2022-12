Podbili Europę, w Chinach nie wyszło, czas na Wietnam

W Polsce również Skoda należy od lat do najchętniej wybieranych marek, o palmę pierwszeństwa bijąc się z Toyotą.

Chińczycy nie polubili Skody

Okazuje się jednak, że nie wszędzie Skoda spotkała się z tak ciepłym przyjęciem. Fiaskiem zakończyła się próba podbicia największego rynku świata, czyli Chin.

W Państwie Środka Skoda pojawiła się w 2007 roku, mozolnie budując swoją pozycję.

W zeszłym roku udział Skody w rynku chińskim wyniósł tylko 0,6 proc, a ten rok zapowiada się gorzej - w ciągu trzech pierwszych kwartałów Skoda sprzedała w Chinach nieco ponad 36 tys. aut, o 31 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Samochody Skody obecnie są produkowane w kilku zakładach należących do spółki joint-venture SAIC - Volkswagen. Rozważana jest rezygnacja z tej produkcji i całkowite wycofanie z rynku chińskiego lub też zamknięcie produkcji i sprzedawanie w Chinach samochodów importowanych.

Wiążących decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

Obecnie gama modeli Skody w Chinach obejmuje dziewięć modeli, w tym pięć SUV-ów.

Wietnam zastąpi Chiny?

W październiku Skoda informowała o zainteresowaniu rynkiem wietnamskim. Czeska marka zakłada, że roczna sprzedaż w tym kraju mogłaby wynosić 40 tys. aut, co pozwoliło by nawet na uruchomienie montażu w lokalnej fabryce - ma to nastąpić w 2024 roku.

Rosja obciążeniem dla Skody

Na tegorocznych wynikach Skody mocno odbije się również rosyjska agresja na Ukrainę. A to właśnie Skoda odpowiada w grupie VW za rynek rosyjski, z którego wycofali się wszyscy światowi producenci (poza chińskimi).

W oficjalnym oświadczeniu dla agencji Reutersa Grupa VW podała, że "stałe sprawdzanie pozycji na różnych rynkach i dostosowywanie się do zmian jest normalnym zachowaniem każdego producenta i marki". Dodano, że "na razie nie ma decyzji ws. ewentualnych zmian strategii".



