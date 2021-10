Opel Astra V - z fabryki w Gliwicach wyjechał półmilionowy egzemplarz

"Etap produkcji samochodów osobowych w gliwickiej lokalizacji Stellantis powoli się kończy, by umożliwić otwarcie zupełnie nowego etapu - produkcji dużych samochodów dostawczych" - przypomniał w środę prezes należących do koncernu Stellantis spółek Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland, Andrzej Korpak.

Z początkiem 2022 roku obie firmy, z których pierwsza wytwarza auta osobowe, a druga przygotowuje produkcję samochodów dostawczych, zostaną zastąpione przez nowy podmiot: Stellantis Gliwice. W jego skład wejdą zarówno nowo budowana fabryka dużych samochodów dostawczych w Gliwicach, jak i fabryka silników Pure Tech w Tychach oraz Centra Usług Wspólnych w Gliwicach i Tychach.

Wyprodukowany w środę półmilionowy Opel Astra z silnikiem 1.2 turbo i sześciostopniową skrzynią biegów trafi do klienta w Niemczech. Astra piątek generacji produkowana jest w Gliwicach od 6 lat.

W ub. roku gliwicka fabryka wyprodukowała ok. 90 tys. aut osobowych. Jesienią 2020 r. - po ośmiu latach wytwarzania - zakończono produkcję Opla Astry Sedan, zwanego popularnie "czwórką". Zakład nadal wytwarza Opla Astrę piątej generacji w wersji hatchback. Jak wcześniej informowano, w tym roku - do początków grudnia, kiedy produkcja zostanie zakończona - z linii produkcyjnej zjedzie ok. 25 tys. aut tego modelu.

Gliwicka fabryka samochodów Opel to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w woj. śląskim po przełomie ustrojowym. Pierwszy Opel Astra Classic, wytwarzany w Gliwicach do 2002 roku, zjechał z linii produkcyjnej fabryki 31 sierpnia 1998 r. Od tego czasu gliwicka fabryka wyprodukowała nieco ponad 2 mln 750 tys. samochodów.





Uruchomienie w Gliwicach - w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej fabryki aut osobowych - zakładu produkującego samochody dostawcze zaanonsowano po przejęciu koncernu Opla, do którego należała gliwicka fabryka, przez Grupę PSA. Gdy rok później doszło do fuzji PSA z koncernem Fiat Chrysler Automotives i utworzenia Grupy Stellantis, gliwicki projekt, którego wartość szacowano na ok. 280-300 mln euro, został utrzymany.

We wrześniu br. nowy zakład wyprodukował pierwszy, szkoleniowy samochód dostawczy. Po kilku miesiącach testów i rozruchu, na początku kwietnia 2022 r., rozpocznie się seryjna produkcja vanów - obecnie trwa ostatni etap przygotowań. Łącznie w przyszłym roku z linii produkcyjnych w Gliwicach powinno zjechać ok. 40-50 tys. samochodów dostawczych, zaś rok później zakład ma osiągnąć już pełną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. samochodów rocznie.

W Gliwicach wytwarzane będą auta trzech różnych długości i dwóch wysokości. Będą to różne marki grupy Stellantis - Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato i Opel Movano, w różnych wersjach, także na rynek brytyjski.

