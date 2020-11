Nowy prezes Volkswagen Group Polska

Pavel Šolc objął stanowisko Prezesa Zarządu Volkswagen Group Polska, największej spółki importerskiej w Polsce. Zastąpił dra Wolfa-Stefana Spechta, który po zakończonym kontrakcie, w centrali koncernu objął stanowisko Head of Group National Sales Companies Steering and Group Mobility.

Pavel Šolc z Grupą Volkswagen jest związany od 1998 roku. Pracę rozpoczął w Czechach w strukturach marki Škoda. W latach 2007 - 2010 pracował w Wielkiej Brytanii na stanowisku Head of Planning Škoda United Kingdom. W 2010 roku wrócił do Czech do centrali marki Škoda i objął stanowisko Regional Manager, odpowiadając za różne kraje Europy Zachodniej, w tym największe rynki, takie jak Niemcy czy Francja. Od 2016 roku do końca października tego roku pracował jako Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią. Przez ostatnie 4,5 roku był również członkiem Rady Nadzorczej Volkswagen Group Polska.



Dr Wolf-Stefan Specht pracuje w koncernie Volkswagen od 2001 roku. Od 2004 roku pełnił różne kierownicze stanowiska związane ze sprzedażą marki Volkswagen: od 2008 roku był Dyrektorem ds. Sprzedaży w Regionie Europa Północna, od 2010 roku Dyrektorem ds. Sprzedaży w regionie Europa Środkowa, od 2013 roku Dyrektorem Sprzedaży odpowiedzialnym za Indie i Daleki Wschód, a od września 2014 roku Dyrektorem Sprzedaży odpowiedzialnym za Europę. Od listopada 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Volkswagen Group Polska. Pierwszego listopada 2020 roku objął stanowisko Head of Group National Sales Companies Steering and Group Mobility w centrali koncernu. W nowej roli obejmie w przyszłości także stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Volkswagen Group Polska.