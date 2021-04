Nowa marka samochodów w Polsce. Kupiłbyś takie auto?

​Na polski rynek wkracza właśnie producent słynnych londyńskich taksówek - London Electric Vehicle Company (LEVC). Już niebawem nad Wisłą kupić można będzie dwa modele brytyjskiej marki.

Jak informuje Instytut Samar, Brytyjczycy wybrali właśnie swojego polskiego partnera. Sprzedażą słynnych londyńskich taksówek zajmować się będzie w naszym kraju Grupa Bemo Motors. Wyłączny dystrybutor marki LEVC na Polskę oferować będzie brytyjskie auta w salonach w: Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Tegoroczne plany zakładają sprzedaż na naszym rynku około stu pojazdów. Pierwsze demonstracyjne samochody pojawić się mają w salonach jeszcze w tym miesiącu!



W polskiej ofercie znaleźć się maja modele: TX oraz VN5. Pierwszy to najnowsze wcielenie słynnej londyńskiej taksówki wyposażone w napęd hybrydowy. Drugi to bazująca na TX wersja dostawcza stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, którzy prowadzą swoje biznesy w dużych aglomeracjach.



LEVC TX napędzany jest (na tylne koła) elektrycznym silnikiem trakcyjnym generującym 110 kW (150 KM) i 250 Nm. Energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorach o pojemności 31 kWh, co - w trybie mieszanym - pozwala na pokonanie do 100 km. Auto wyposażone jest również w silnik spalinowy pełniący funkcję generatora prądu. Trzycylindrowa benzynowa jednostka osiąga 67 kW (91 KM) i 160 Nm. Silnik korzysta z turbodoładowania i bezpośredniego wtrysku paliwa. Sumaryczny zasięg LEVC TX to 606 km. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 13,2 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 130 km/h.



Wg niepotwierdzonych informacji ceny w Polsce startować mają od około... 300 tys. zł. Brytyjczycy liczą na zainteresowania korporacji taksówkarskich, zwłaszcza tych "świadczących usługi vip".