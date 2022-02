Producenci Renault, Nissan i Mitsubishi mają plan elektryfikacji

Norma Euro 7 ma wejść w życie, choć nie jest to jeszcze przesądzone, w 2025 roku. Będzie ona od 5 do 10 razy bardziej restrykcyjna niż obowiązująca obecnie norma Euro 6. Przemysł samochodowy zgodnie twierdzi, że silniki spalinowe nie będą w stanie jej sprostać.

Dlatego Nissan dołączy do grona producentów, które w Europie przestaną oferować silniki spalinowe. Będą one natomiast nadal rozwijane i oferowane na rynkach, w których prawodawstwo nie uderza tak bezpośrednio w samochody spalinowe. Takie auta produkcji Nissana będzie więc można nadal kupić m.in. w USA, na rynkach Bliskiego Wschodu czy w Ameryce Południowej.



Alians Nissan-Renault-Mitusbishi ogłosił niedawno w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje 23 mld euro w rozwój samochodów elektrycznych. To one mają zastąpić oferowane obecnie samochody z silnikami spalinowymi.

