Największa akcja serwisowa Tesli w historii. Do naprawy 2 mln samochodów

To największa akcja serwisowa Tesli w historii

Z tego powodu Tesla została zmuszona do przeprowadzenia gigantycznej akcji serwisowej, która obejmie nawet 2 miliony samochodów - w tym modele S, X, 3 oraz Y. W pojazdach zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania uzupełniająca funkcje autopilota m.in. o stosowne alerty. Mają one w bardziej szczegółowy sposób zwracać uwagę kierowcy na prawidłowe działanie rozwiązania. Sama funkcja ma być także łatwiej włączana oraz wyłączana. Jak donosi agencja Reutera - będzie to największa akcja serwisowa Tesli od początku istnienia firmy.

Priorytetem zawsze musi być bezpieczeństwo

Na wiadomość o przeprowadzeniu akcji serwisowej pozytywnie zareagował rzecznik prasowy amerykańskiego urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. W mediach społecznościowych podkreślił on, że technologia zautomatyzowanej jazdy to wbrew pozorom bardzo obiecujące rozwiązanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Funkcja ta musi być jednak użytkowana w sposób jasny i odpowiedzialny. Akcja serwisowa Tesli powinna być przykładem także dla innych marek, na nadanie priorytetu bezpieczeństwu.